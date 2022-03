Cade dalla giostra: sapeva che qualcosa non andava

ORLANDO - La giostra che vira in tragedia. La serata di un 14enne in un parco divertimenti è finita con il suo decesso in ospedale. Il giovane è precipitato durante un giro davanti agli occhi di tutti il 25 marzo. Gli amministratori del parco avevano ipotizzato che si fosse slegato, ora il racconto di un amico sconvolge tutte le carte in tavola.

La giostra da cui il ragazzo è precipitato è una Torre a caduta libera alta 130 metri con una velocità di discesa di 120 chilometri orari, installata lo scorso dicembre all'Icon Park di Orlando. Il 14enne era in trasferta con la squadra di football da Saint Louis, Missouri. Salito sulla giostra con alcuni amici, è stato trasportato in ospedale qualche minuto dopo con ferite molto gravi. Erano le 23:15, ora locale, del 25 marzo. In seguito è deceduto.

In un primo momento l'amministrazione del parco divertimenti aveva dichiarato che forse il ragazzo si era slegato. Ora, la testimonianza di un amico che si trovava con lui sulla giostra rivela gli ultimi istanti di vita del 14enne. Le sue parole riportate dal padre della vittima a Fox News: «Quando la giostra è decollata si è mostrato a disagio. Ha detto: "Questa cosa si sta muovendo". E ha cominciato a dare di matto. Poi ha detto: "Se non ce la faccio, per favore dì a mio padre e a mia madre che li amo"».