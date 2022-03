Civile "armato" di telefonino, bombardato da un carro armato russo

BORODIANKA - È viva per miracolo la persona che durante l'assedio da parte delle forze armate russe, si è affacciata da una finestra per realizzare con il telefonino delle riprese della devastazione in cui versa la città di Borodianka, città ucraina sita a 70 km dalla capitale Kiev. Mentre stava facendo il video di un carro armato impegnato ad occupare la zona, da quel cingolato è stato esploso un colpo proprio nella sua direzione. Si è salvato per un soffio. L'edificio in cui si stava nascondendo è stato in parte distrutto; lui ha continuato a fare qualche secondo di immagini, per poi mettersi in salvo, miracolosamente illeso.