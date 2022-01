Fermata la mamma del bambino trovato morto in una valigia

PARIGI - La madre del bambino di 10 anni il cui cadavere è stato ritrovato ieri in una valigia è stata arrestata. La donna era in fuga dalla sera di mercoledì quando il bambino era scomparso.

La donna, che sarebbe psicologicamente "fragile" e in istanza di separazione dal marito, è stata fermata stamattina a Choisy-le-Roi a casa di amici, non lontano dal luogo del ritrovamento della valigia con il figlioletto ucciso. È stata trasferita nei locali della polizia giudiziaria per essere interrogata sulla morte del figlio. Non sono stati gli amici dai quali era ospitata a denunciarla, secondo quanto si apprende, né è stata lei a costituirsi.

Il cadavere del bambino è stato ritrovato ieri pomeriggio, a un centinaio di metri dalla casa di famiglia. Secondo i primi rilievi, sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. A fare la macabra scoperta è stato un cane dell'unità cinofila dei pompieri.