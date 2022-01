In fiamme un impianto chimico nel New Jersey

TRENTON - Incendio in un impianto chimico in New Jersey. Le fiamme, scoppiate nella notte fra venerdì e sabato, sono ora sotto controllo ma i pompieri restano all'opera per spegnerle fra non poche difficoltà legate alle temperature rigide che si stanno abbattendo sullo stato e che stanno congelando gli idranti.

L'intervento rapido dei pompieri ha evitato il peggio: le fiamme non hanno raggiunto l'area dell'impianto che ospita il maggiore ammontare di prodotti chimici e non si sono state vittime. Ai residenti dell'area è stato consigliato di non aprire le finestre, ma finora nessuna evacuazione è stata disposta.

