Deraglia un treno passeggeri, almeno nove morti

NEW DELHI - Giovedì sera un treno che trasportava passeggeri è deragliato nello stato indiano del Bengala occidentale. Le vittime accertate sarebbero almeno nove, decine i feriti.

Stando ai media locali quattro carrozze su dodici sono uscite completamente dai binari, causando uno scontro tra i vari vagoni. Al momento non risultano più passeggeri all'interno delle carrozze, e sono iniziate le operazioni di sgombero per permettere il passaggio di altri treni.

Secondo quanto riportato da News-18 all'origine del disastro ferroviario vi sarebbe stata una spaccatura nei binari.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha postato su Twitter un pensiero per le famiglie delle vittime: «I miei pensieri sono con le famiglie in lutto. Che i feriti guariscano presto».

In India gli incidenti ferroviari non sono rari, in quanto le infrastrutture risultano troppo vecchie e non subiscono la giusta manutenzione. Soltanto nel 2020 quasi 12'000 persone hanno perso la vita in più di 13'000 incidenti ferroviari in tutto il Paese, secondo in rapporto del National Crime Records Bureau, riportato dalla Cnn.

Keystone