Negli Usa è scattato un allarme per un missile nordcoreano, ma non si sa perché

NEW YORK - Il Norad, ovvero il sistema di sorveglianza aerospaziale nordamericano, avrebbe diramato questo lunedì sera un allarme per il lancio di un missile da parte della Corea del Nord.

In seguito all'allerta - e nell'arco di una manciata di minuti - a un numero non precisato di voli è stato vietato il decollo mentre ad altri è stato intimato un atterraggio immediato. A riportarlo è la CNN che sottolinea come però sulla vicenda non vi sia affatto chiarezza, anzi tutto il contrario.

Non si sa quanti aeroporti e quali voli siano stati oggetto del “grounding” (si parla perlopiù di strutture sulla Costa Ovest, perlopiù in California e in Oregon) così come non si sanno le motivazione alla base dell'allarme. Le Forze armate e il Norad, contattati dall'emittente, non hanno voluto replicare.

L'unica cosa certa è che il test missilistico, in Corea del Nord, c'è stato. Con un lancio attorno alle 7.27 (ora locale) di martedì (le 23.27 di lunedì svizzere) dall'entroterra, finito poi nel mare.

Al momento, in ogni caso, Pyongyang non dovrebbe essere in possesso di armi a raggio abbastanza lungo da colpire gli States. Anche se, di recente, ha confermato di aver testato con successo un'arma ipersonica.