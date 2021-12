I due bebè sopravvissuti a cinquanta tornado. Ecco il video del loro ritrovamento

CONTEA DI HOPKINS - Tra i sopravvissuti ai tornado ci sono anche due bebè. La nonna li aveva messi al sicuro in una vasca da bagno, avvolti da una coperta e un cuscino. Con loro aveva lasciato anche una Bibbia. I piccoli Kaden e Dallas hanno rispettivamente 15 e tre mesi.

È un racconto che sa di miracolo. Quando è stata data l'allerta tornado, che ha ucciso almeno 92 persone in cinque stati, nonna Clara Lutz ha preso i due nipoti che i genitori le avevano affidato e li ha messi nella vasca da bagno, nella sua casa nella Contea di Hopkins. Per i due piccoli Dallas e Kaden, è stata un po' come una scialuppa di salvataggio. Quando il vento ha iniziato a soffiare forte e l'edificio ha iniziato a tremare, la nonna si è vista strappar via la vasca dalle mani. «Non riuscivo più a resistere». Poi è stata colpita alla testa da un serbatoio dell'acqua.

«Tutto quello che potevo fare era pregare: «Signore, ti prego, riporta i miei bambini sani e salvi». La casa è stata distrutta fin nelle fondamenta. Nonna Clara, nonostante il vento e i detriti che volavano, si è messa alla ricerca dei bambini. Ma non riusciva a trovarli.

Poi, le squadre di soccorso, quando è tornata la calma, hanno individuato la vasca nel cortile di quella che una volta era stata la casa. Era capovolta e i bambini erano sotto. Vivi. Il Guardian riporta che Dallas aveva un grosso bernoccolo e un'emorragia al cervello in corso, ma che ancora prima di arrivare in ospedale, aveva smesso di sanguinare.