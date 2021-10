Il vaccino Pfizer raccomandato per i bambini fra i 5 e gli 11 anni

NEW YORK - L'autorità americana di tutela per gli alimentari e i farmaci, la Food and Drug Administration (FDA), ha preavvisato favorevolmente ieri l'estensione della campagna vaccinale ai più piccoli, ovvero la fascia che va dai 5 agli 11 anni. Per loro, riportano i media Usa, il farmaco ritenuto più sicuro è quello di Pfizer/BioNTech.

Prima di diventare effettiva la decisione, che riguarda 28 milioni di bambini, dovrà essere approvata definitivamente sia dalla Fda, quanto dall'autorità Sanitaria nazionale ovvero il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc).

Al momento negli States possono vaccinarsi tutti i cittadini di età pari o superiore ai 12 anni.