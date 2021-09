Ex segretaria di un campo di concentramento fugge prima del processo

BERLINO - Irmgard Furchner aveva 18 anni quando iniziò a lavorare nel campo di concentramento di Stutthof in Polonia. Oggi, all'età di 96 anni, era attesa in tribunale per rispondere dell'accusa di favoreggiamento nell'omicidio di migliaia di prigionieri. Tuttavia l'arzilla signora si è data alla fuga prima del processo, scappando dalla casa di riposo in cui si trovava.

La 96enne era stata vista mentre si allontanava a bordo di un taxi, in direzione di una stazione della metropolitana. Nel frattempo era stato emesso un mandato di arresto. La donna è stata successivamente rintracciata dalle forze dell'ordine nel primo pomeriggio e riaccompagnata davanti alla corte.

Irmgard Furchner è accusata di concorso in omicidio in 11'412 casi, e complicità in 18 casi di tentato omicidio. Questa causa è scaturita dalla sentenza del processo a John Demjanjuk del 2011, condannato per favoreggiamento nell'omicidio di 28'000 persone. In quell'occasione il giudice aveva decretato che qualsiasi persona implicata nella "macchina della distruzione" poteva essere ritenuta responsabile dei crimini, indipendentemente dal ruolo ricoperto, ricorda il Guardian.

Pertanto negli anni successivi hanno preso il via nuovi procedimenti giudiziari. Tra questi anche quello di Oskar Gröning, contabile ad Auschwitz, che nel 2015 è stato condannato a quattro anni di carcere all'età di 94 anni.

I giudici del processo di Furchner dovranno decidere se e in che misura la segretaria del comandante del campo di concentramento di Stutthof Paul Werner Hoppe, maggiore delle SS, abbia partecipato agli omicidi di massa.

La 96enne ha già preso parte a diversi processi, compreso quello del suo ex capo, ma solamente come testimone. Ha sempre negato di essere a conoscenza degli omicidi, e ha dichiarato di non aver mai avuto contatti con i prigionieri.