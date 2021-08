Sette persone hanno perso la vita nella calca che si è formata all'aeroporto di Kabul

KABUL - Sono almeno sette i morti causati dalla calca che si è formata all'aeroporto di Kabul, dove sono accorse decine migliaia di persone che cercano di fuggire dall'Afghanistan.

Il dato è stato fornito dai militari britannici, senza tuttavia specificare a quale intervallo temporale si fa riferimento: se si tratta di un bilancio complessivo o se è un aggiornamento degli incidenti avvenuti sabato, nel corso dei quali almeno quattro persone avevano perso la vita.

Da almeno una settimana lo scalo della capitale afghana è preso d'assalto da coloro che vogliono fuggire dal paese dopo la presa del potere da parte dei talebani. Si sono viste delle scene altamente drammatiche, con persone che si sono aggrappate agli aerei in volo e con le madri che hanno lanciato i propri figli oltre le recinzioni, per dare loro una maggiore possibilità di mettersi in salvo.

«Le condizioni sul campo rimangono estremamente difficili, ma stiamo facendo tutto il possibile per gestire la situazione nel modo più sicuro e protetto possibile», ha affermato il ministero della Difesa britannico in una nota. In precedenza gli Stati Uniti avevano messo in guardia dai rischi per la sicurezza delle persone presenti all'aeroporto, mentre da Bruxelles si è affermato che è «impossibile» evacuare tutti coloro che vogliono scappare dai talebani.

Parto sull'aereo Usa - In mezzo a tanta disperazione c'è anche una storia lieta: una donna ha dato alla luce un bambino mentre si trovava a bordo di un aereo militare statunitense. Il comando delle operazioni Usa ha spiegato che il parto è avvenuto poco dopo l'atterraggio alla base di Ramstein in Germania. Il personale sanitario Usa è salito a bordo e ha assistito la donna, che poi è stata spostata in un ospedale.