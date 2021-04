Schianto Tesla, «l'Autopilot non era attivo»

HOUSTON - La funzione "Autopilot" della Tesla che sabato si è schiatanta uscendo di strada in Texas non era attiva. A confermarlo, in un tweet, è stato lo stesso Elon Musk.

Stando ai «dati di bordo recuperati fino a ora non risulta che l'Autopilot fosse attivo su quella vettura. E il suo proprietario non aveva acquistato il pacchetto Full Self Driving». Inoltre, ha aggiunto il Ceo di Tesla, l'Autopilot «necessità della segnaletica orizzontale per entrare in funzione e quella strada ne era sprovvista».

Secondo le ricostruzioni, il veicolo - a bordo del quale viaggiavano due persone - stava circolando ad alta velocità a nord di Houston ed è uscito di strada in curva, schiantandosi contro un albero e prendendo fuoco. I corpi dei due passeggeri sono stati trovati uno sul sedile posteriore e l'altro sul sedile del passeggero anteriore.