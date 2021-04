Strage al deposito FedEx, 8 morti e un movente ancora nell'ombra

INDIANAPOLIS - Otto persone uccise, cinque ferite da colpi di arma da fuoco e trasportate in ospedale e altre due ferite ma soccorse direttamente sul posto. Sono queste le cifre riviste del primo bollettino ufficiale pubblicato dalle autorità all'indomani della strage avvenuta in un deposito della FedEx a Indianapolis.

Nessuna parola invece, per il momento, sull'esatta dinamica della strage né sul possibile movente dell'autore, la cui identità non è stata ancora confermata. Gli accertamenti, fa sapere il dipartimento di Indianapolis, sono tuttora in corso e gli inquirenti - che hanno pure lanciato un appello ad eventuali testimoni - stanno raccogliendo le testimonianze delle persone che hanno assistito al fatto o che si trovavano nelle immediate vicinanze in quel momento.

In questo momento, ha detto durante una conferenza stampa l'agente speciale dell'FBI incaricato del caso, Paul Keenan, «sarebbe prematuro speculare sul possibile movente». L'unica conferma sul presunto autore della strage è il fatto che si è tolto la vita sul posto. Le autorità hanno mantenuto per ora il riserbo anche sull'identità delle vittime. I loro nomi - si legge in un comunicato - saranno resi noti pubblicamente solo dopo aver informato tutti i familiari.

È accaduto tutto in un paio di minuti

Le testimonianze raccolte all'esterno del deposito FedEx dai media statunitensi subito dopo il fatto hanno parlato di persone uccise sia all'interno dell'edificio che nei posteggi esterni. La strage, ha detto in uno dei momenti informativi il portavoce della polizia, si sarebbe consumata nel giro di un paio di minuti. Sempre secondo alcuni testimoni, la persona che ha aperto il fuoco imbracciava un'arma automatica, probabilmente un fucile.

Bandiere a mezz'asta per le vittime

«Questo è un altro giorno straziante e sono sconvolto dalla sparatoria avvenuta al deposito FedEx di Indianapolis», ha scritto in un tweet il governatore dello stato dell'Indiana, Eric Holcomb, annunciando che da oggi al tramonto di martedì prossimo le bandiere degli edifici governativi saranno abbassate a mezz'asta in ricordo delle vittime della strage. Anche il Procuratore generale dello stato, Todd Rokita, si è unito al cordoglio "social" aggiungendo di «essere in attesa dei nuovi dettagli che permettano di determinare cosa sia accaduto esattamente e come».

keystone-sda.ch