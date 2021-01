È morto Larry King

LOS ANGELES - È deceduto oggi, lo storico giornalista e conduttore televisivo americano Larry King.

87enne, King, era stato recentemente ricoverato perché affetto da coronavirus e aveva passato diversi giorni in cure intense per poi lasciarle, ma restando sempre in ospedale, per la precisione al Cedars Sinai di Los Angeles. Era considerato un paziente a rischio, soffriva di diabete e aveva avuto già diversi problemi cardiaci.

Volto iconico della CNN, King è stato per praticamente tutta la sua (lunga) carriera un personaggio di spicco nel mondo dei media americani. Intervistatore sagace, sempre super partes, e dall'ingegno brillante ha - di fatto - contribuito a plasmare il giornalismo televisivo moderno negli States, ma non solo.

Come riportato dal suo account Twitter, King è spirato questa mattina, proprio nel suo letto di ospedale. Ad agosto del 2020, aveva perso due dei suoi figli Andy (65 anni) e Chaia (51) uno per arresto cardiaco e l'altra per tumore.