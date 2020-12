Spari a Minneapolis, un uomo ucciso dalla polizia

MINNEAPOLIS - Gli agenti della polizia di Minneapolis hanno ucciso un uomo nella notte, in seguito a una sparatoria scattata dopo il fermo di un'autovettura ritenta rubata. L'uomo avrebbe estratto una pistola e aperto il fuoco a cui poi gli agenti avrebbe risposto, uccidendolo.

Stando alla polizia, testimoni riferiscono di come l'uomo avrebbe sparato per primo, per evitare tensioni - una città estremamente delicata come Minneapolis - i filmati delle bodycam dei poliziotti verranno resi pubblici. Una passeggera, presente sull'auto fermata, è illesa.

L'incidente è avvenuto a una stazione di benzina non lontano dall'angolo dove, a maggio, George Floyd fu soffocato a morte durante un fermo di una pattuglia. L'evento, impossibile dimenticarlo, ha fatto scattare una serie di proteste a sfondo razziale in tutti gli States.

«Cose che sono successe quest'anno hanno segnato alcuni dei giorni più oscuri della storia della nostra città», ha commentato il sindaco Jacob Frey, «la fiducia fra le comunità di colore e la polizia è estremamente fragile, e qui si parla di un'altra vita spezzata, faremo il possibile affinché vi sia chiarezza, giustizia e pace».

Il cordone di polizia ha rapidamente generato l'interesse del quartiere con un gruppetto di manifestanti che si è subito presentato sul posto.

