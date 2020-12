Spara sui poliziotti: ne uccide tre e ne ferisce un quarto

CLERMONT-FERRAND - Tre gendarmi sono morti e un quarto è ferito nel corso di un intervento nel dipartimento francese del Puy-de-Dôme.

I militari della compagnia d'Ambert, riferisce Bfmtv, erano stati chiamati poco dopo la mezzanotte per prestare soccorso a una donna che, per sfuggire alle violenze del coniuge, aveva trovato rifugio sul tetto di un'abitazione. All'arrivo dei primi due poliziotti lo sparatore, un 48enne, ha aperto il fuoco contro di loro. Uno è stato ucciso e l'altro, ferito alla coscia, è stato trasportato in ospedale.

Successivamente il forsennato ha appiccato il fuoco alla sua stessa casa per poi prendere di mira gli altri agenti giunti sulla scena. In quei concitati istanti altri due gendarmi hanno perso la vita. La moglie dell'uomo dovrebbe essere stata portata in salvo, riferisce l'agenzia stampa Afp.

La situazione non si è risolta: almeno sette uomini del Gign, il gruppo d'intervento della Gendarmeria nazionale, sono sul posto e stanno valutando la migliore modalità d'intervento. A quanto pare il 48enne era noto per questioni legate alla custodia dei figli. La prefettura del Puy-de-Dôme ha dichiarato: «Si tratta di un'operazione di gendarmeria che fa parte di un quadro di violenza intrafamiliare che ha subito conseguenze ancora in fase di sviluppo».

Dalle ultime informazioni si apprende che il forsennato è in fuga e che la casa data alle fiamme è stata completamente distrutta.

Il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha reso omaggio sui social ai tre gendarmi uccisi. «La Nazione s'inchina davanti al loro coraggio e al loro impegno». Si sta facendo il possibile per catturare l'autore del fatto di sangue, aggiunge Darmanin.