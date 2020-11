Due manifestanti uccisi la notte scorsa a Lima

LIMA - Due giovani manifestanti sono morti la notte scorsa a Lima, nel corso d'incidenti con la polizia avvenuti nel sesto giorno di proteste dopo la destituzione del presidente Martin Vizcarra. Si tratta di due studenti universitari di 22 e 25 anni.

La situazione di tensione ha avuto immediati riflessi a livello politico con le dimissioni a catena di 13 dei 18 ministri del governo formato dal presidente ad interim Manuel Merino soltanto tre giorni fa.

Chieste le dimissioni di Merino - Il presidente del Parlamento peruviano, Luis Valdez, ha chiesto a Merino di valutare l'opportunità di una sua immediata rinuncia dopo la morte di due persone nelle manifestazioni di piazza delle ultime ore.

In una intervista televisiva, Valdez ha reso noto di aver convocato per le 8 di oggi (le 14 svizzere) una riunione della Giunta dei portavoce delle forze politiche rappresentate in Parlamento per discutere sia delle eventuali dimissioni del capo dello Stato, sia dell'elezione di una nuova Giunta direttiva che assuma la responsabilità di risolvere la crisi istituzionale rispettando la Costituzione.

Il coordinatore del governo peruviano, Antero Florez- Aráoz, da parte sua ha detto di non aver potuto parlare con Merino che non ha rilasciato nelle ultime ore alcuna dichiarazione per chiarire la sua posizione su quanto è accaduto e sulle tensioni esistenti.

keystone-sda.ch / STF (Rodrigo Abd)