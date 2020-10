Un'altra vittima di stupro scuote il paese

È in corso un'ondata di proteste e manifestazioni, per far cessare la reiterata violenza contro le donne

La morte di una seconda vittima di stupro in Uttar Pradesh ha fatto salire alle stelle la tensione in India. Proteste e manifestazioni di femministe, studenti e attivisti che chiedono di far cessare la violenza assassina contro le donne sono in corso oggi in tutto il Paese.