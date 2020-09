Birmingham, presunto killer in video e in manette

BIRMINGHAM - Un giovane uomo di colore, con indosso abiti scuri e un berretto da baseball nero, che si aggira nervosamente per strada. Le immagini, riprese da una telecamera di sorveglianza e pubblicate dalla polizia delle West Midlands, sono quelle del principale sospetto degli accoltellamenti avvenuti a Birmingham.

L'uomo, come reso noto dalle autorità, è stato arrestato attorno alle 4 di questa mattina nella zona di Selly Oak. Si tratta di un 27enne. Gli inquirenti hanno deciso di rendere pubbliche le riprese nel tentativo di identificare il presunto killer. Invito che resta tuttora valido.

L'appello ai testimoni - Nelle scorse ore la polizia aveva diramato in una nota un appello alla cittadinanza, invitando a essere prudenti. «Chiediamo a chiunque dovesse riconoscere l'uomo in video - - si leggeva nella nota - di contattarci subito. Se lo vedete non tentate di avvicinarlo ma chiamate subito il 999».

Per quanto riguarda le possibili motivazioni dietro agli accoltellamenti, le autorità non hanno ancora individuato alcun movente specifico. «Al momento pensiamo che gli attacchi siano stati condotti casualmente e non abbiamo indicazioni su una possibile motivazione».