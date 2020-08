Altri 52 positivi al Billionaire

PORTO CERVO - Nuova grana per Flavio Briatore: l'Unione Sarda riferisce che nella tarda serata di ieri è arrivato l'esito dei tamponi effettuati negli scorsi giorni tra il personale del Billionaire e i nuovi positivi sono 52.

Nel locale si erano già registrati 11 contagi e in 50 si erano messi in auto-isolamento. Il Billionaire è chiuso dallo scorso 17 agosto. «Alcune delle persone contagiate avrebbero anche una carica virale alta, di molto superiore alla media» scrive il quotidiano sardo. Briatore era stato fortemente polemico con il governo italiano per la decisione di limitare le attività dei locali notturni: «Volevano trovare un capro espiatorio simbolico e l’hanno trovato nelle discoteche. Come la vedono loro, sembra che questo virus agisca solo di notte e non di giorno» aveva dichiarato all'agenzia stampa Adnkronos.

Anche un altro locale storico di Porto Cervo, il Sottovento Club, ha chiuso i battenti dopo una positività all'interno dello staff.