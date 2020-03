Il sequestratore del centro commerciale ha liberato gli ostaggi

SAN JUAN - Gli ostaggi che da ore si trovavano nelle mani di un uomo armato in un centro commerciale di San Juan, nelle Filippine, sono stati liberati.

Il sequestro è durato complessivamente quasi nove ore. Il sindaco di San Juan, rimasto in contatto telefonico con l'ex guardia di sicurezza Archie Paray, si è assicurato che tutti gli ostaggi uscissero incolumi dalla struttura. «Devi lasciare la pistola e le granate. Non puoi venire con le granate. Ma ti prometto che sarai al sicuro» ha promesso all'uomo, come si legge sul quotidiano filippino Inquirer. L'uomo, come confermato da varie fonti, è stato arrestato.

Paray si è convinto ad arrendersi anche dopo aver ricevuto le pubbliche scuse del management della squadra di sicurezza della quale faceva parte prima di essere licenziato. È stato proprio l'aver perso il lavoro che avrebbe scatenato la sua rabbia.

WATCH: After 10 hours #Greenhills mall hostage-taker leaves building meets police, San Juan Mayor Francis Zamora. Hostages led out first. #vmall #shoppesville pic.twitter.com/I5mhI0awo5 — Howard Johnson (@Howardrjohnson) March 2, 2020

