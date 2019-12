Il cielo di Sydney è "in fiamme": siccità, venti e incendi dolosi

SYDNEY - Dieci roghi, soprattutto a causa dei forti venti dell’ultima settimana, si sono uniti in un unico vasto incendio a 50 chilometri a nord di Sydney. La città australiana è ora una sorvegliata speciale: il cielo è arancione, pieno di fumo e ceneri, e il sole sembra una palla incandescente. Le condizioni sono pericolose per la salute dei suoi cittadini, in molti usano maschere e chi lavora all’aperto è stato invitato a stare in casa. Cancellati tutti gli eventi sportivi del fine settimana.

Nelle terre che circondano la capitale del Nuovo Galles del Sud, in particolare a est, la situazione è già precaria. Molte comunità sono senza corrente e gli aiuti faticano ad arrivare per le difficili condizioni. Si tratta di zone molto popolate e con una ricca tradizione agricola e commerciale.

Come riporta Reuters, con quattro mesi di anticipo rispetto all’inizio della stagione, da inizio novembre gli incendi stanno mettendo in ginocchio l’Australia orientale: secondo le autorità, questo sarebbe dovuto alla siccità, ai venti e a sospetti incendi dolosi. Oltre 680 le case distrutte e almeno quattro le persone che hanno perso la vita. Non c'è ottimismo. «I grandi incendi del #NSW sono in alcuni casi semplicemente troppo grandi per essere spenti al momento», ha scritto l'Ufficio australiano di meteorologia in un post sul suo account Twitter.

keystone-sda.ch / STF (MICK TSIKAS)