Taiwan, si alza la tensione in attesa di Pelosi

La visita non è ancora confermata - Sarebbe la prima visita di una delle massime cariche statunitensi negli ultimi 25 anni. Pelosi potrebbe incontrare la presidente Tsai Ing-wen, ma dall'ufficio di quest'ultima non sono arrivate conferme ufficiali. Pelosi, impegnata in un tour asiatico, è al momento in Malaysia, da dove potrebbe ripartire da poche ore - destinazione Taipei, dove potrebbe rimanere per alcune ore. Giovedì è in programma un incontro con lo Speaker dell'Assemblea nazionale sudcoreana Kim Jin-pyo a Seul.