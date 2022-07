Cade maxi-schermo sul palco: due i feriti, uno è grave

I genitori del ballerino gravemente ferito torneranno a Hong Kong dal Canada sabato. «Faremo del nostro meglio per soddisfarli, ma ovviamente abbiamo determinati requisiti per la pandemia», ha affermato l'amministratore delegato John Ka-chiu. Inoltre, ha promesso venerdì di condurre un'indagine tempestiva e completa sull'incidente. «È importante anche il coinvolgimento di funzionari di alto livello, per garantire che le questioni vengano prese in considerazione e trattate in modo appropriato». Le autorità hanno anche rivelato i risultati preliminari dell'incidente di giovedì, con il Segretario per la Cultura, lo Sport e il Turismo Kevin Yeung Yun-hung che ha condotto un'ispezione iniziale della sede dello spettacolo all'Hong Kong Coliseum di Hung Hom.