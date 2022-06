La Francia nega l'estradizione di dieci ex brigatisti

C'è ancora - ma soltanto teoricamente - lo spazio per un possibile ricorso in Cassazione nei prossimi giorni da parte dell'avvocato generale, che rappresenta il governo francese. Ma, come ha spiegato all'ANSA la legale di sette ex terroristi Irène Terrel, «non è stata presa una decisione caso per caso, sono stati applicati dei principi superiori del diritto. Non c'è alcuna possibilità di ricorso, ci sarebbe soltanto in presenza di un chiaro errore formale di legge, e non è questo il caso».