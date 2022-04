Isis: «Sfruttate la guerra in Ucraina e attaccate l'Europa»

TEHERAN - Il nuovo portavoce del sedicente Stato islamico (Isis), Abu-Omar al-Muhajir, ha diffuso un messaggio su Telegram esortando i suoi sostenitori a sfruttare il conflitto in Ucraina, dove «i crociati si combattono fra loro» per organizzare nuovi attacchi in Occidente.

«Annunciamo, affidandoci a Dio, una sacra campagna di vendetta per la morte di Abu Ibrahim al-Qurashi e dell'ex portavoce del gruppo», ha affermato un messaggio audio attribuito all'Isis e diffuso su Telegram, secondo quanto riportano alcuni organi di stampa internazionali tra cui la rete televisiva in lingua inglese Press TV (di proprietà dell'Islamic Republic of Iran Broadcasting, ovvero la compagnia di stato dell'Iran responsabile dei media) e la testata quotidiana israeliana in lingua inglese Jerusalem Post.