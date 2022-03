Come funzionerà l'ultimo mese di Green Pass in Italia

ROMA - Aprile, almeno stando alle ultime indiscrezioni dei media italiani, dovrebbe essere l'ultimo in cui sarà richiesto di presentare il Green Pass per usufruire di vari servizi in Italia, sia che si tratti di turisti sia di autoctoni.

E non solo, dal primo del mese, entreranno in vigore tutta una serie di alleggerimenti che cambieranno in maniera abbastanza importante la vivibilità nella vicina Penisola. Vediamoli assieme.

Dove il Green Pass non serve più, prevalentemente là dove non si sta al chiuso.

Alle aree all'aperto di ristoranti e bar

In gran parte degli alberghi

Alle cerimonie all'aperto

Sui bus, tram e sulle metropolitane (ma sarà obbligatoria la FFP2).

I vari negozi e servizi non essenziali

Dove basterà mostrare un Green Pass base, che lo ricordiamo è quello più blando e si può ottenere mostrando un tampone rapido (validità 48 ore) e quello molecolare (validità 72 ore).

Nei ristoranti

Nei ristoranti degli alberghi, a meno di non soggiornare nella struttura

Su aerei, treni e navi (anche qui obbligatoria comunque la FFP2).

Allo stadio e ai grossi eventi sportivi, anche se all'aperto

Sul posto di lavoro

Dove sarà necessario mostrare un Green Pass rafforzato, che richiede invece il ciclo completo di vaccinazione (3 dosi) oppure una vaccinazione avvenuta entro 6 mesi o un certificato di guarigione (anche quello avvenuto entro 6 mesi).