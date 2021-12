Rockefeller Center, illuminato il maxi albero di Natale

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

NEW YORK - Una folla si è riunita ieri sera al Rockefeller Center di New York per l'attesissima accensione dell'albero di Natale.

Alto oltre 20 metri e largo 15, l'abete rosso arrivato dal Maryland è stato addobbato con 50'000 luci led multicolore, con sulla punta un'abbagliante stella Swarowski da 400 kg.

Prima dell'accensione ha avuto luogo un concerto, durante il quale si sono esibiti tra gli altri Alessia Cara e Pentatonix.

«Nessun posto sulla terra è più magico di Midtown durante le feste, e i newyorkesi e i visitatori potranno godersi il quartiere con più spazio pedonale che mai», ha detto il sindaco uscente Bill de Blasio, annunciando la chiusura di alcune strade in vista dell'accensione dell'albero. «Il trasporto pubblico è il modo migliore per raggiungere il quartiere, e queste strade pedonalizzate creeranno un ambiente sicuro, spazioso e accogliente per tutti coloro che si godono le feste».

keystone-sda.ch / STF (John Minchillo)