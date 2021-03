A Barcellona un concerto (all'interno) con 5'000 persone

BARCELLONA - Le autorità di Barcellona hanno annunciato che il 27 marzo si terrà in città un concerto con 5'000 persone come esperimento, secondo i media spagnoli.

Per poter accedere, il pubblico dovrà presentare il risultato negativo di un test antigenico realizzato il giorno stesso e indossare una mascherina FFp2, ma non sarà obbligato a rispettare il distanziamento sociale. Un'altra misura che verrà adottata sarà un sistema di ventilazione che garantirà che «sarà più sicuro stare dentro che fuori», hanno spiegato i responsabili dell'iniziativa.

L'idea, supportata da esperti del sistema sanitario pubblico catalano, è mettere alla prova queste precauzioni per stabilire se sono sufficienti a evitare casi di Covid in eventi culturali di questo tipo. Eventuali contagi verrebbero segnalati, secondo gli organizzatori, tra cui sono presenti anche i direttori di alcuni grandi festival di musica dal vivo come il Primavera Sound. La protagonista dell'esibizione sarà la band Love of Lesbian, un gruppo indie rock con ampio seguito in Spagna. Il concerto si terrà nel palazzetto Sant Jordi.

Poco distante da lì, nella Sala Apolo, si era già tenuto un esperimento simile a dicembre, con un pubblico di 500 persone. Nessuno risultò contagiato, il che permette di poter sostenere che «le attività culturali possono essere sicure», secondo il dottor Josep Maria Llibre dell'ospedale pubblico Germans Trias i Pujol di Badalona (Catalogna).