I candidati al Premio Nobel per la pace sono 329

OSLO - Sono ben 329 le candidature al Premio Nobel per la Pace 2021 giunte a Oslo alla fine di gennaio.

Il dato è in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando erano 317. Stando al sito ufficiale, si tratta del terzo dato più alto di sempre. Al primo posto rimane il 2016, con ben 376 candidati.

Per il 2021, 234 candidature riguardano individui fisici, mentre 95 le organizzazioni.

Tuttavia è ancora presto per sapere i nomi dei possibili vincitori. Ora i membri del Comitato per il Nobel, nominati dal parlamento norvegese, dovranno fare una cernita, e stilare una lista più corta dei possibili candidati. Possono inoltre aggiungere eventuali nomine. In un secondo momento l'elenco ridotto verrà valutato, insieme a esperti internazionali e norvegesi. Il vincitore verrà annunciato a metà ottobre.

Ma perché il Premio Nobel per la Pace viene consegnato in Norvegia, a Oslo, e non in Svezia come gli altri nobel? All'epoca dell'istituzione del premio, nel 1895, i territori norvegesi erano ancora uniti alla Svezia. È anche l'unico premio che può essere dato anche alle organizzazioni, e non solo alle singole persone.