Londra conferma: la nuova variante non è più letale né più patogena

LONDRA - Giungono ulteriori conferme del fatto che la variante inglese del nuovo coronavirus - benché più contagiosa - non è più letale né comporta un maggiore rischio di decorso grave del Covid-19. A fornirle è una nuova indagine diffusa dall'agenzia sanitaria governativa inglese Public Health England.

Lo studio si basa sull'analisi di 1'769 casi d'infezione con il SARS-CoV-2 comune e altrettanti casi di contagio con la nuova variante, la VOC 202012/01, registrati in Inghilterra dal 1° settembre al 22 dicembre 2020. Nei due gruppi - selezionati per essere simili in quanto a caratteristiche sociali e di età dei loro componenti - non si evidenziano differenze di rilievo in termini di mortalità e morbilità del virus.

Nel gruppo positivo alla variante comune del nuovo coronavirus si sono registrati finora 26 ricoveri in ospedale dovuti al Covid-19. In quello positivo alla nuova variante 16. Simile il numero di decessi dovuti alla patologia: 10 nel primo gruppo e 12 nel secondo (su un totale di 2'700 casi: quelli per i quali erano trascorsi almeno 28 giorni dal test).

«I risultati preliminari dello studio di coorte non hanno trovato differenze statistiche significative in termini di ospedalizzazione e vittime tra i casi con la variante (VOC 202012/01) e i casi di tipo comune comparati», si legge nel rapporto.

L'età media dei casi considerati per lo studio era di 36 anni per il gruppo con la nuova variante e 35 per quello con la variante comune. Il 51.4% dei componenti di entrambi i gruppi era di sesso femminile.

VOC 202012/01 sta per "Variant of Concern", "Variante che desta preoccupazione" n. 1, identificata nel dicembre (12) 2020. La forma mutante di SARS-CoV-2 era precedentemente designata come VUI 202012/01 ("Variant under Investigation", "Variante oggetto d'indagine").