Un anziano su cinque è vittima di abusi

LONDRA - Un anziano su cinque nel Regno Unito ha già subito uno o più abusi, secondo un recente sondaggio pubblicato dall'associazione benefica Hourglass.

L'abuso sulle persone over 65 è a «livelli senza precedenti», secondo l'ente, che spiega che a essere state maltrattate sono oltre 2,7 milioni di persone anziane in tutto il Regno.

I risultati proposti da Hourglass sono stati ottenuti mediante un sondaggio che ha coinvolto 2'500 persone in tutto il Regno Unito, e che sarà pubblicato integralmente nel corso di quest'anno.

Un problema diffuso - È un risultato «sconvolgente», secondo Richard Robinson, CEO di Hourglass, come riporta il Guardian. «Anche se siamo a conoscenza dell'esistenza di pregiudizi nei confronti degli anziani, i risultati mostrano quanto sia diffuso il problema» ha dichiarato il dirigente.

Si ritiene inoltre che la pandemia e il conseguente confinamento possano aver accentuato ancor più la problematica. In condizioni di isolamento, secondo l'associazione, le persone anziane non hanno le stesse protezioni che potrebbero avere attraverso il contatto quotidiano con il mondo esterno.

Una percezione preoccupante - Gli intervistati hanno poi opinioni contrastanti su ciò che costituisce un "abuso" verso una persona anziana. Il sondaggio di Hourglass ha infatti rivelato che più di un terzo delle persone non crede che «atti sessuali inappropriati rivolti agli anziani», oppure «spingere o colpire una persona anziana» siano considerati abusi.

Anche «prendere oggetti preziosi dalla casa di un parente anziano senza chiedere» non è visto come un abuso da circa un terzo degli interpellati.

«Una percentuale preoccupante di coloro che abbiamo intervistato non vede alcuni comportamenti molto dannosi come un abuso», ha spiegato Robinson, preoccupato. «Se si pensa che aggredire una persona anziana o prenderle soldi senza permesso non siano abusi - e più di un terzo delle persone non lo pensa - allora è molto probabile che il ciclo di abusi continui. Insomma, chi la pensa così è parte del problema».

Una portata globale - Comunque, l'alta percentuale di abusi nei confronti degli anziani non è un'esclusiva del Regno Unito: l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente stimato che - a livello globale - una persona su sei di 60 anni e oltre ha subito una qualche forma di abuso nell'ultimo anno.

In particolare, lo studio dell'OMS spiega come i luoghi dove gli abusi sono più frequenti sono le case di cura e le strutture di assistenza, e sottolinea che gli abusi possono portare a gravi lesioni fisiche e anche a pesanti conseguenze psicologiche per molti anziani.

L'Organizzazione ha poi sottolineato che è probabile che si tratti di una sottovalutazione, dato che solo 1 caso su 24 di abusi su anziani viene segnalato, in parte perché gli anziani hanno spesso paura di denunciare determinate situazioni alla famiglia, agli amici o alle autorità.