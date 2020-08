Multata perché ha utilizzato il sottopassaggio della metropolitana (senza prendere il treno)

VIENNA - Anna era arrivata a Vienna con il suo fidanzato per partecipare al funerale della nonna. Per cercare riparo dalla pioggia i due hanno deciso di passare dal sottopassaggio della metropolitana. Un gesto che è costato loro ben 105 euro: durante il percorso i due fidanzati sono infatti incorsi in un controllo, e non avevano il biglietto sono stati multati. Tuttavia non avevano nemmeno utilizzato la metropolitana: l'intento era solo quello di attraversare l'incrocio schivando la pioggia.

I controllori non hanno voluto sentire ragione, e hanno inflitto la multa alla coppia. Solo dopo aver segnalato l'accaduto al giornale austriaco "Heute", la compagnia ha fatto un parziale dietro-front: la 28enne recupererà i soldi a patto che per un anno non verrà trovata senza biglietti.