Il pronto soccorso di Codogno riapre: e c'è già il primo caso sospetto Covid

CODOGNO - Luogo in cui è stato diagnosticato il primo caso di Covid-19 nella vicina Italia, il pronto soccorso di Codogno ha riaperto oggi dopo 104 giorni di chiusura. La struttura lombarda, però, sarebbe già di nuovo confrontata con il coronavirus.

Come riporta il Corriere della Sera, infatti, a poche ore dalla riapertura un paziente giunto al pronto soccorso sarebbe stato isolato perché presenterebbe i sintomi della malattia. In tutto sono sette le persone presentatesi in ospedale in mattinata.