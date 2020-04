I danesi cantano tanti auguri alla regina dai balconi, dalle piazze e via internet

COPENHAGEN - In occasione del compleanno della regina, folle di danesi usano assieparsi davanti al palazzo reale di Amalienborg a Copenhagen per renderle omaggio e, a maggior ragione, avrebbero voluto farlo oggi perché la loro sovrana, Margherita II, compie 80 anni. Con le celebrazioni annullate a causa del coronavirus hanno dovuto però rinunciare, ma non si sono lasciati abbattere. A mezzogiorno in punto, in decine di migliaia le hanno cantato una tipica canzone di compleanno via internet e dalle finestre, gli uffici e le piazze di tutto il Paese.

«Grazie per la canzone. È stata veramente un'esperienza fantastica. È andata dritta al cuore», ha fatto sapere con una breve nota la regina, che ha seguito la parte ufficiale dell'evento online dalla residenza reale di Fredensborg, che si trova fuori città.

Come riporta The Local, l'idea di cantare in diretta streaming "I dag er det Dronningens fødelsedag" ("Oggi è il compleanno della regina") è stata inizialmente lanciata dall'artista Kim Bruhn poi essere in seguito raccolta dall'organizzazione per la promozione del canto "Danmark Synger" ("La Danimarca canta") totalizzando più di 190mila adesioni. Un gruppo di 130 tra cantanti, musicisti, cittadini comuni e bambini è stato selezionato per far parte della diretta streaming ufficiale. Tutti gli altri sono stati invitati a cantare tanti auguri all'amata regina ovunque si trovassero.

"I dag er det Oles fødselsdag" ("Oggi è il compleanno di Ole") è una popolarissima canzoncina di compleanno composta da Otto Mikkelsen e comparsa per la prima volta nel 1913.