«Niente Corona party»: denunciato anche un 99enne

LAKEWOOD - Un uomo di 99 anni del New Jersey e altre 9 persone sono state denunciate per aver violato il divieto di assembramenti imposto per frenare la diffusione del coronavirus, che negli Stati Uniti ha già contagiato oltre 245'000 persone, per fare festa.

Il gruppo stava partecipando a un party di fidanzamento in un'abitazione di Lakewood. Quando sono giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno trovato il gruppo di adulti - più altri sei bambini - tra l'interno della casa e il giardino.

La coppia che ha organizzato l'evento ha inoltre ricevuto altre sei denunce per aver messo a rischio, con il proprio comportamento, la salute dei bambini presenti.

«Niente Corona party» - Il divieto nel New Jersey era stato deciso lo scorso 21 marzo dal governatore Phil Murphy, che nei giorni successivi ha ribadito su Twitter con un post piuttosto seccato la necessità che tutti restino al proprio domicilio. «È già incredibile che sia io a doverlo dire, figuriamoci poi per una seconda volta. Ma lo ripeto. NIENTE CORONA PARTY. Sono illegali, pericolosi e stupidi. Ci imbucheremo ai vostri party. Voi pagherete una multa bella salata. E faremo conoscere i vostri nomi, fino a quando TUTTI non avranno il messaggio chiaro nelle proprie teste».