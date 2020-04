Gabbiani aggressivi causa coronavirus

BEVERLY - Nelle località costiere dell'Inghilterra, i gabbiani sono noti per essere talvolta particolarmente disinibiti nei confronti dell'uomo e dei suoi animali domestici quando sono in cerca di cibo. L'emergenza coronavirus in corso, però, li sta rendendo ancora più «aggressivi».

Le regole sul confinamento che stanno costringendo la gente a casa, infatti, stanno determinando una penuria dei rifiuti alimentari di cui sono ghiotti e facendo saltare le loro ultime remore. Una contea del nord est del Paese ha messo così in guardia la popolazione dal concedersi uno spuntino all'aperto.

«Informiamo i residenti della costa che, data la scarsità di fonti di cibo, i gabbiani possono essere più affamati del normale e possono comportarsi in maniera aggressiva», scrive il Consiglio dell'East Riding of Yorkshire in un comunicato. «Invitiamo i residenti a non mangiare nelle aree del lungomare al fine d'incoraggiare gli uccelli ad allontanarsi dalle città», aggiunge.