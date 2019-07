Il gabbiano scende in picchiata e le porta via il chihuahua

LONDRA - Stava razzolando spensierato nel giardino di casa sua nel Devon quando, a un certo punto, dal cielo è planato un gabbiano che se l'è portato via. Da quel momento in poi di Gizmo, un cagnolino di razza chihuahua di circa 2 kg, si sono perse le tracce.

A dare l'allarme via social la sua padrona Becca Hill (24 anni). «Era nel giardino sul retro con il mio compagno», ha raccontato, «quando all'improvviso il gabbiano è sceso in picchiata e l'ha preso per la collottola. Lui ha provato ad acchiapparlo prendendolo per le gambe prima che volasse via. Non riuscivamo più a vedere dove fosse... Non siamo nemmeno sicuri se a un certo punto lo abbia lasciato cadere...»

Hill ha altri 2 chihuahua a casa: «Ho sentito di storie riguardanti rapimenti da parte dei gabbiani, ma non avrei mai immaginato che potesse capitare anche a me». La più dispiaciuta di casa pare essere la figlia di 6 anni della donna che, all'animale, voleva davvero molto bene: «Fortunatamente non ha assistito al rapimento», conferma la madre.

Intanto, grazie al tam-tam via web, in diversi si sono attivati per il soccorso. Per ora però Gizmo è ancora latitante.

«Se avete un piccolo cane e abitate in una zona costiera non è saggio lasciarlo da solo in giardino», ha confermato alla Bbc un professore dell'Università di Bristol, «potrebbe diventare il pasto di qualcuno...».

