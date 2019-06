Mira Sorvino: «Quella volta che fui violentata durante un appuntamento»

NEW YORK - Voce del movimento #metoo e una delle prime a denunciare Harvey Weinstein, Mira Sorvino ha voluto condividere un'altra dolorosa esperienza di abusi durante una conferenza sul tema in presenza del governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo.

«Quella con Weinstein per me purtroppo non è stata per me la prima volta», ha raccontato visibilmente commossa l'attrice, «sono anche reduce, e sopravvissuta, di uno stupro durante un appuntamento con un uomo».

Una denuncia, la sua, che ha un obiettivo ben preciso, rivalutare dal punto di vista legale le pene per gli stupri di secondo grado, quello che nel codice penale svizzero trova corrispettivo in "atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere" (Art. 191).

«So che la fuori ci sono tante altre vittime come me. In questi casi a fermarti dal denunciare è la vergogna che si prova, il fatto che ci si sente in qualche modo colpevoli di quello che ci è capitato. Voglio che possano ottenere giustizia avendo anche il tempo di metabolizzare e affrontare il trauma».

L'idea dei legislatori newyorchesi è di modificare l regolamento attuale, rimuovendone alcune limitazioni, di modo da rendere più facile la denuncia da parte delle vittime.

KEYSTONE/AP (Mike Groll)