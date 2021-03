Operaio ferito su un ponteggio

TENERO - Infortunio sul lavoro questa mattina, attorno alle ore 11:00, in un cantiere edile in via Giardino a Tenero. Un operaio che si trovava su di un ponteggio si è ferito alla schiena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA che, vista la scomoda posizione, hanno richiesto l'intervento degli specialisti dell'Unità di Intervento Tecnico dei pompieri di Locarno.

Una volta stabilizzato lo sventurato è stato riportato a terra con una apposita barella attaccata all'autoscala, per essere poi trasportato al pronto soccorso mediante ambulanza. Le sue condizioni non sono note ma, apparentemente, non dovrebbe destare particolare preoccupazioni.

Rescue Media