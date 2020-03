Coronavirus, i decessi in Ticino sono 76

BELLINZONA - Sono in totale 1688 le persone risultate finora positive al coronavirus in Ticino. Le cifre, aggiornate alle 8 di questa mattina dalle autorità cantonali, fanno segnare quindi un aumento di 287 casi nelle ultime 24 ore (ieri erano 1401).

E con il numero dei contagiati si aggrava, purtroppo, anche il bilancio dei decessi. Rispetto a ieri se ne sono registrati altri 9, facendo così salire il totale a 76.

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 386 persone: 325 in reparto e 61 in terapia intensiva, di cui 51 intubate.

Il Ticino - osservando la situazione a livello nazionale - è il terzo cantone più colpito dal contagio. Solo i cantoni di Vaud (2351) e Ginevra (1743) registrano attualmente un totale di casi superiore al nostro.

Parola al Consiglio federale - E nell'ambito della lotta al coronavirus, gli sguardi ticinesi sono oggi tutti rivolti verso Berna. In giornata è infatti attesa una decisione da parte del Consiglio federale in merito alle misure adottate dal Governo cantonale per far fronte all'emergenza.

La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha detto ieri, ai microfoni del Telegiornale RSI, di essere «ottimista che una soluzione possa essere trovata presto». L'obiettivo è quello di trovare delle soluzioni «che vadano bene alla Svizzera italiana ma che siano anche applicabili all'insieme del paese».