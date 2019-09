Agente sotto inchiesta: «Non c'è alcun nuovo bando di concorso»

GORDOLA – «Non c'è alcun nuovo bando di concorso». René Grossi, capo del Dicastero polizia di Gordola, smentisce le voci in merito a un bando per l'assunzione di un nuovo agente. La notizia era stata riportata erroneamente anche dalla versione cartacea di 20 minuti. Grossi si riferisce al caso dell'agente sotto inchiesta per essersi forse (il "dubitativo", viste le circostanze, è d'obbligo) intascato i soldi di alcune multe.

Sulla notizia in sé, Grossi non ha nulla da dire. «Non prendiamo posizione al momento. Aspettiamo l'esito dell'inchiesta ed eventualmente ci esprimeremo più avanti». Quello che sta a cuore al municipale è precisare che non è stato pubblicato alcun bando. «È una voce assolutamente sbagliata», ribadisce.