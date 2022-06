Concerti sotto la tenda stasera a JazzAscona

Il bilancio intermedio - Come sta andando l'edizione 2022 di JazzAscona? L'organizzazione parla di affluenza sostenuta con migliaia di spettatori nelle serate di bel tempo e con una punta massima il sabato sera, ma anche ad esempio lunedì sera c’era tanta gente. «Poi naturalmente tutto dipende dalla meteo», come nel caso di stasera. L’entrata gratuita, l’apertura a band del posto e a generi musicali un po’ insoliti (come ad esempio il country bluegrass rock di The Dead South) ha riavvicinato al festival il pubblico locali e i giovani, tornati in gran numero a divertirsi in piazza.