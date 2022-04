Presto sulle rive del Ceresio il festival "Jamboree on the Lake"

LUGANO - La città di Lugano sarà presto palcoscenico di un viaggio nello spazio e nel tempo: per quattro giorni vivrà in pieno la cultura americana degli anni '40 e '50.

È quanto è stato svelato oggi in conferenza stampa presso la Villa Ciani, dove è stato presentato il programma del "Summer Jamboree on the Lake". Il Festival Internazionale della cultura dell'America anni '40 e '50 entra quindi per la prima volta in Svizzera, proprio sulle rive del Ceresio. L'evento, che darà via all'estate luganese (dal 09 al 12 giugno), prevede concerti gratuiti con artisti internazionali, lezioni di ballo ed una grande mostra fotografica.

«Siamo contenti che Lugano possa accogliere e sostenere questa prima edizione di Summer Jamboree on the Lake che si sviluppa dal Summer Jamboree di Senigallia, il più grande festival in Europa del genere, in collaborazione con Lugano Region. Ci auguriamo che il festival possa attirare non solo gli appassionati di questa musica e cultura, ma che coinvolga cittadini e turisti con i ritmi, i colori e l'energia caratteristiche del festival» ha dichiarato il Capo Dicastero Cultura, Sport ed Eventi, Roberto Badaracco.

«Un'estate da vivere intensamente»

Il programma del Festival prevede quattro giorni di concerti ad ingresso gratuito - due palchi allestiti in Piazza della Riforma e Boschetto Ciani (Parco Ciani) - dove si esibiranno artisti internazionali che stanno scrivendo la storia del Rock'n'Roll in tutte le sue declinazioni musicali.

«La densa programmazione con artisti internazionali, che per quattro giorni animerà il centro cittadino e le sue piazze, così come il Parco Ciani e altri luoghi, permetterà di entrare appieno nella stagione estiva, che può essere vissuta intensamente quest'anno, attraverso momenti spensierati e di svago di cui tutti potranno beneficiare» ha poi aggiunto il Vicesindaco di Lugano.

Anche un Market, il Carabaret, lo Street Food

Accanto ai concerti live ci saranno Record hop in vari angoli della città, a cui si aggiungono il Burlesque Show and Cabaret. Tra Piazza Manzoni e Riva Albertolli prenderà poi forma il Vintage Market con modernariato e memorabilia da collezione, abbigliamento, scarpe, accessori, oggettistica vintage e riproduzioni, ma anche aree street food & beverage. Sulla Riva Albertolli saranno allestiti anche un Oldtimers Park di auto americane pre-1969 e un Barber Shop.

«Siamo orgogliosi di essere i promotori della prima svizzera di questo evento che attirerà il pubblico nazionale ed internazionale, e di poter offrire, in sinergia con la Città di Lugano, un appuntamento artistico e culturale per gli appassionati del genere e per i visitatori», ha aggiunto il Presidente di Lugano Region, Bruno Lepori.

Per imparare a muovere i primi passi sono poi previste lezioni gratuite di Swing e Rock'n'Roll, e il dopo Festival per continuare a ballare tutta la notte. Presso il Centro Esposizioni si terrà anche il "Summer Jamboree on the Lake Dance Camp": una full immersion dedicata all'apprendimento dei balli. Infine, dal 02 al 19 giugno 2022 alla Villa Ciani verrà allestita la mostra fotografica immersiva "Rock'n'Roll is a State of the Soul", incentrata proprio su questo, storico, genere musicale e la felicità che è capace di trasmettere.