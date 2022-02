Il Carnevale di Nebiopoli inizia con il corteo dei bambini

CHIASSO - Ad aprire il Carnevale di Nebiopoli sono stati questo pomeriggio i bambini delle scuole elementari di Chiasso. Mascherati e felici, i piccoli hanno sfilato per Chiasso, partendo dall'istituto scolastico e percorrendo Corso San Gottardo.

Il programma odierno - Si è trattato del primo appuntamento di un programma che entrerà ufficialmente nel vivo a partire dalle 17 in Piazza Bernasconi. Qui è stata allestita una scalinata per guggen, animazione con DJ, bar e griglie in funzione. Sempre oggi, dopo l'aperitivo in piazza, è prevista la consegna delle chiavi da parte del sindaco Bruni Arrigoni al Primo Ministro Silvano Pini. Il villaggio del carnevale, in modalità open air, rimarrà aperto fino alla una di stanotte.

I momenti clou del weekend - La festa proseguirà anche nel weekend, sempre in Piazza Bernasconi. Sabato, dalle 11 aperitivo seguito dalla distribuzione gratuita del risotto urano, quindi un pomeriggio-serata di animazioni con i bar pronti ad accogliere nelle tendine il popolo del Carnevale. Domenica, sempre dalle 11 aperitivo, per prepararsi alla maccheronata gratuita e al pomeriggio di festa.

Tipress