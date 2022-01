La seconda vita nel Ceresio degli Alberi di Natale

LUGANO - La vita degli Alberi di Natale non finisce con l'Epifania (che tutte le feste porta via). Come sempre la Sezione Pesca Golfo di Lugano, infatti, dona una seconda vita a questi alberelli che verranno utilizzati per ricostruire ambienti acquatici idonei alla riproduzione del pesce persico.

«Quest'anno - precisa il presidente Lorenzo Beretta Piccoli - necessitiamo di un numero ancora superiore di alberelli, visto che l'anno scorso, causa pandemia, l'iniziativa non ha potuto aver luogo. Ne avremo bisogno circa 350».

Per questo motivo la Sezione invita tutti i cittadini a non voler gettare via gli alberelli, ma di contribuire alla raccolta. L'appuntamento è per sabato mattina (dalle 9.00 alle 12.00) presso il Lido di Lugano (entrata lato foce).