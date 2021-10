Risparmio "green" con Acquì

CADENAZZO - Il Comune di Cadenazzo, che nel 2017 ha ottenuto il label Città dell’energia, promuove il risparmio energetico e la protezione del clima con diverse attività. Tra queste c’è il progetto “Acquì – l’acqua di qui” per il quale ha ricevuto il supporto del programma federale SvizzeraEnergia per i comuni.

Acquì promuove il consumo dell’acqua del rubinetto perché «buona... per la salute, per il portafogli e per l’ambiente», sottolinea lo stesso Comune.

«L’acqua del rubinetto - viene specificato - è controllata e garantita, è sempre fresca, non fa correre il rischio di ingerire microplastiche da bottiglie mal conservate, è amica dell’ambiente perché non ha bisogno di imballaggi e non serve trasportarla (consumare l’acqua del rubinetto è fino a 500 volte più ecologico del bere acqua in bottiglia) e poi è economica e comoda».

Sul sito www.cadenazzo.ch alla sezione energia e ambiente vengono spiegati nel dettaglio tutti i vantaggi legati all’uso dell’acqua potabile del rubinetto e si può testare le proprie conoscenze con un semplice quiz creato apposta per il progetto Acquì.

Inoltre, in collaborazione con lo “Freestyle Park Ticino” di Cadenazzo, il Comune ha anche realizzato una pratica borraccia colorata, distribuita a tutti i bambini delle scuole e disponibile presso la Cancelleria comunale. È stato inoltre promosso un concorso a quiz sul tema dell’acqua destinato alla popolazione di Cadenazzo. Tra i numerosi partecipanti, la sorte ha premiato il signor Beltrametti Edo, che si è aggiudicato un apparecchio per gasare l’acqua del rubinetto.