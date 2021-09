Gattina scomparsa da quattro anni miracolosamente ritrovata in Ticino

LUGANO - Quattro lunghi anni. È questo il tempo intercorso tra lo smarrimento di Minette, una gattina francese che allora aveva solo un anno, e il suo ritrovamento in Ticino. La gatta, che era scomparsa da Porlezza nel lontano settembre 2017, è stata trovata il 24 agosto scorso, smagrita e disidratata, in un luogo alquanto pericoloso: all'interno di una delle gallerie che da Castagnola portano a Gandria. La persona che l'ha colta in salvo l'ha poi consegnata all'Associazione amici animali Ticino, che ha scoperto che Minette aveva un microchip registrato in Francia.

Una ricerca che non si era mai fermata - L'Associazione, spiega la vice-presidente Marinella Franchini, è riuscita a prendere contatto con il legittimo proprietario, Robert Kolb, tramite la banca dati francese. L'anziano signore, residente in Alsazia, aveva perso il suo animale domestico in occasione di una vacanza nella zona di Porlezza, dove ha una seconda casa. «Il suo padrone non aveva mai smesso di cercarla, nonostante non ci fossero mai state segnalazioni o avvistamenti. Al telefono è scoppiato in lacrime per l'emozione».

Di nuovo a casa - Minette è potuta tornare a casa il 30 agosto, dopo essersi sottoposta a cure veterinarie, e avrà modo di riprendersi completamente. Non si sa dove e come abbia vissuto questi quattro anni. «Questa storia ci insegna l'importanza del microchip, ancora non obbligatorio nel nostro Paese per i gatti. In sua assenza Minette non avrebbe mai ritrovato la sua famiglia», sottolinea Franchini.