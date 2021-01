Covid in Ticino, i nuovi positivi sono 161

LUGANO - Dopo il dato relativamente basso di ieri (123), complici probabilmente le festività, i nuovi casi accertati di Coronavirus in Ticino nelle ultime 24 ore sono 161. Lo fanno sapere oggi le autorità sanitarie cantonali. Una cifra quindi ancora di molto inferiore rispetto a quelle a cui ci eravamo abituati.

Dall'inizio della pandemia, che per il nostro cantone risale allo scorso 25 febbraio, i contagi sono stati complessivamente 23'989.

Sul fronte delle ospedalizzazioni, si segnalano 28 nuovi ricoveri. E ora nelle strutture sanitarie del nostro cantone si contano 384 pazienti col coronavirus (ieri erano 373), di cui 46 in terapia intensiva (ieri erano 48). Sempre nelle ultime ventiquattro ore, 17 pazienti sono stati dimessi.

Purtroppo sono stati registrati anche due nuovi decessi legati al Covid-19. Nel nostro cantone durante il 2020 la pandemia ha quindi fatto complessivamente 793 vittime.



Tio/20minuti

Tre positivi nelle case per anziani - Nelle ultime ventiquattro ore, nelle case per anziani ticinesi sono stati registrati tre nuovi casi. Attualmente il totale dei residenti positivi al Covid-19 è 182, in 20 strutture, come fa sapere l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI). Purtroppo 2 residenti sono deceduti a causa del coronavirus. Tre sono invece stati dichiarati guariti dalla malattia (per un totale di 1'055 guariti dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel nostro cantone).