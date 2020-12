Il Ticino si risveglia sotto la neve

LUGANO - Doveva essere un risveglio invernale e così è stato. Il Ticino, come da previsioni, si è svegliato questa mattina sotto un soffice strato di neve.

Le nevicate - come annunciato ieri da MeteoSvizzera, che ha diramato un'allerta di grado quattro su tutto il territorio cantonale - proseguiranno nel corso di tutta la giornata. La fase più intensa, iniziata alle 6 di questa mattina, proseguirà fino alle 18 di questo pomeriggio. L'allerta resterà in vigore fino a domenica a mezzogiorno.

Secondo le previsioni, sono attesi fino a 40 centimetri di neve sopra i 400 metri e oltre mezzo metro sopra i 1'000 metri. E sulle strade si registrano già i primi disagi.

La Polizia cantonale ha consigliato di utilizzare il proprio veicolo solo in caso di stretta necessità, di verificare le condizioni delle strade prima di mettersi in viaggio e, soprattutto, di farlo soltato se equipaggiati per la neve. Non mancheranno infatti i controlli.

Disagi - Stando alla testimonianza di un lettore, la strada della Penudria, che da Gravesano porta ad Arosio, è bloccata da auto ferme a causa della neve. Sul posto sarebbero già al lavoro gli spalaneve per pulire la carreggiata.

lettore Tio.ch/20minuti