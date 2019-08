Forti piogge e grandine nella notte

LUGANO - Questa notte i temporali si sono scatenati in quasi tutto il Cantone, con rovesci anche importanti in alcune zone. Qualche chicco di grandine non è mancato, come ci segnala un lettore di Rivera.

Particolarmente colpito il Sottoceneri. Ieri sera la strada che da Curio porta a Novaggio risultava difficilmente percorribile a causa della presenza di acqua sulla carreggiata, come dimostra un video arrivato in redazione.

Ad Acquacalda il TCS segnala fango sulla strada.